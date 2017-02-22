بالفيديو.. مقتل وإصابة 3 بتفجير عبوة ناسفة غربي بغداد

المواطن – وكالات

لقي شخص واحد على الأقل مصرعه، فيما أصيب 2 آخران في تفجير عبوة لاصقة في حي العامرية غربي بغداد.

وأفاد مصدر في الشرطة، بأن العبوة كانت مثبتة أسفل سيارة مدنية وانفجرت لدى مرورها بالقرب من “مجمع الكوخ التجاري” في شارع العمل الشعبي، ما أسفر عن مقتل السائق وإصابة 2 آخرين صادف مرورهما لحظة وقوع الحادث أمس.

وأضاف المصدر أن “قوات الجيش شرعت بإغلاق مداخل ومخارج شارع العمل الشعبي تحسباً لوقوع أي طارئ”.

من جهة أخرى ذكر مصدر أمني أن قذيفة هاون سقطت، على أحد المنازل السكنية في منطقة العامرية، ما أسفر عن إصابة مدني بجروح بحسب روسيا اليوم.

وأضاف المصدر أن “القوات الأمنية نفذت عملية تمشيط في المناطق المحيطة لمعرفة مصدر إطلاق القذيفة، فيما تم نقل الجريح إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج”.