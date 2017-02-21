2017-02-21 saad الرئيسيةتيوب المواطن بالفيديو.. مياه الفيضانات تجتاح شوارع كاليفورنيا بالفيديو.. مياه الفيضانات تجتاح شوارع كاليفورنيا 2017/02/21 الساعة 2:32 مساءً - فيتيوب المواطن, حصاد اليوم 145 0 طباعة "> المزيد من الاخبار المتعلقة : قد يعجبك ايضاً بالفيديو.. أكثر من 10 آلاف طائر زرزور تملأ السماء تيوب المواطن بالفيديو.. مياه الفيضانات تجتاح شوارع كاليفورنيا بالفيديو.. أكثر من 10 آلاف طائر زرزور تملأ السماء شاهد.. إنقاذ صبي سقط في مسار القطارات في روسيا شاهد.. طفل ينجو بأعجوبة من الدهس تحت عجلات حافلة شاهد.. طفلة أوكرانية تتلو سوراً من القرآن غرائب مريضة أمريكية تمسك قلبها بيديها.. كيف ذلك؟! بالفيديو.. هذا ما فعله الحارس البدين في مباراة فريقه ضد آرسنال ناسا تكشف عمّا وراء النظام الشمسي وسيلة جديدة لمحو الذكريات السيئة من أدمغة البشر صورة لم ترها من قبل للمشترى فيسبوك تكنولوجيا أسوس تكشف عن هاتفها Zenfone 3 Go خلال أيام جوجل بلاي يطرح ميزة جديدة لطلب التحديثات يدويًا.. تعرف عليها LG تدعم هاتفها الجديد G6 بكاميرا خلفية مزدوجة مايكروسوفت تستعد لإطلاق نظارة HoloLens خلال 2019 شاهد التصميم النهائي لهاتف HTC One X10 الجديد -