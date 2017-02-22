بالفيديو.. نجم أتليتكو مدريد غاضب من دييجو سيموني !

المواطن ـ وكالات



أقرّ مهاجم أتلتيكو مدريد، الفرنسي كيفن غاميرو، بأنه شعر بـ”بعض الغضب” عندما تم تغييره في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال الأوروبي لكرة القدم أمام باير لفركوزن الألماني أمس الثلاثاء، لأنه يرى أنه كان “بحالة جيدة” في الملعب، لكنه أبرز أن “الأهم هو فوز فريقه”.

وأوضح في تصريحات عقب انتهاء اللقاء الذي فاز به “الروخيبلانكوس” بنتيجة (4-2): “نعم شعرت بالغضب، لأنه عندما تكون بحالة جيدة ترغب في خوض المباراة بالكامل، شعرت بشيء من الغضب، لكن الأهم هو فوز الفريق. هكذا هي كرة القدم، المدرب (الأرجنتيني دييغو سيميوني) هو صاحب القرار وهذا كل شيء”.

وأردف: “في الوقت الحالي أنا في حالة بدنية وذهنية جيدة، قدمنا مباراة رائعة وسجلنا 4 أهداف غاية في الأهمية لمباراة الإياب، كانت مباراة صعبة جداً لأن (الخصم) كان يلعب جيداً”.

وقال غاميرو إن “كل اللاعبين لهم أهمية كبيرة بالنسبة للفريق، فرناندو توريس سجل أيضاً أهدافاً هامة للفريق وهذا أمر جيد”.

وفاز أتلتيكو مدريد أمس (4-2) على مضيفه الألماني ليقترب من بلوغ ربع نهائي دوري الأبطال، وسيقام لقاء الإياب بين الفريقين على ملعب فيسنتي كالديرون معقل الأتلتي في 15 مارس (آذار) المقبل.