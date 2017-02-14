بالفيديو.. نجم برشلونة يتعرض لسخرية زملائه !

المواطن ـ وكالات



ظهر مهاجم برشلونة الإسباني نيمار بـ “نيو لوك” في تدريبات برشلونة الأخيرة استعداداً لمواجهة باريس سان جيرمان في ذهاب دور 16 بدوري أبطال أوروبا على أرضية ملعب حديقة الأمراء.

وأقدم نيمار على تجربة إطلاق شاربه، ما جعله محل سخرية من زملائه في الفريق، حيث ظهر وهو يحاول تغطية شاربه بيده أمام ضحكات لويس سواريز، جيرارد بيكي، وليونيل ميسي… والبقية.

وسينتظر الجميع، مساء اليوم الثلاثاء، نيمار لمعرفة ما إن كان سيحافظ على شاربه، أم سيقوم بحلاقته لتجنب المزيد من السخرية.

ويذكر أن برشلونة يملك سجلاً رائعاً أمام باريس سان جيرمان، حيث حقق 3 انتصارات في آخر 3 مباريات بين الفريقين، وكان نيمار سبباً مباشراً في ذلك، إذ سجل في كل تلك الانتصارات، ويملك في رصيده 5 أهداف من 4 مباريات ضد بطل الدوري الفرنسي.