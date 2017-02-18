بالفيديو.. “هاتريك البديل” يقود أتلتيكو مدريد لتخطي خيخون في الدوري الإسباني

المواطن ـ وكالات



سجّل البديل كيفن غاميرو “هاتريك” ليقود أتلتيكو مدريد إلى فوزٍ ساحق، 4-1، على مضيفه سبورتنغ خيخون اليوم، السبت، في الجولة الـ 23 من الدوري الإسباني.

ورفع أتلتيكو رصيده إلى 45 نقطة في المركز 4، فيما تجمّد رصيد خيخون عند 16 نقطة في المركز الـ 18.

وانتهى الشوط الأول من المباراة 0-0، ثم تقدّم البلجيكي يانيك كاراسكو بهدفٍ لأتلتيكو في الدقيقة 46، وتعادل سيرخيو ألفاريز لخيخون بهدفٍ سجله في الدقيقة 49.

ولكن الفرنسي غاميرو -الذي لعب في الدقيقة الـ 62- سجل “هاتريك” لأتلتيكو في الدقائق 80 و81 و85، ليقود الفريق للفوز الثمين.