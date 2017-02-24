بالفيديو.. هدية الشيخ #محمد_بن_راشد لشعب #الكويت

المواطن – الرياض

قدم الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء التهنئة للشعب الكويتي والقيادة الكويتية بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني وذكرى التحرير.

وقال محمد بن راشد في تغريدة له عبر موقع تويتر ” كل التهنئة للكويت قيادة وشعباً بعيدهم الوطني المجيد وعيد التحرير لترابهم الأبي .. حفظ الله كويت المحبة وحفظ أميرها وشعبها”.

وأضاف “أهل الكويت أهلي وإخوتي.. وأميرهم صديق ومعلم وأخ كبير. وعلاقة الشعبين علاقة قرابة ونسب ومحبة .. نسأل الله أن يحفظ الجميع ويديم الألفة والمحبة”

وشارك الشيخ محمد بن راشد مقطع فيديو يظهر هدايا تم تقديمها الى المسافرين الى الكويت عبر احد مطارات الامارات وقد كتب عليها عبارة ” الإمارات تحب الكويت”

