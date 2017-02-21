بالفيديو.. هذا ما فعله الحارس البدين في مباراة فريقه ضد آرسنال

المواطن – وكالات

أضحى حارس المرمى الاحتياطي لنادي ساتون يونايتد الإنجليزي، حديث الصحف ووكالات الأنباء، بعدما أثار جدلاً واسعاً بوسائل الإعلام الإنجليزية بعد تناوله شطيرة خلال مباراة أمام آرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وينافس نادي ساتون يونايتد بالدرجة الخامسة للدوري الإنجليزي وحارسه يعد الأكبر حجماً ضمن الملاعب الإنجليزية على الإطلاق.

وكان شو تصدر عناوين وسائل الإعلام قبل أيام بسبب وزنه الثقيل، إذ يزن 145 كيلوغراماً، إلا أن الأمر اكتسب هذه المرة أبعاداً جديدة بعدما ظهر على الكاميرات خلال المباراة بينما يلتهم شطيرة، واستغلت وسائل التواصل الاجتماعي الحادثة لتسخر منه.