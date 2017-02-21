بالفيديو.. واتس اب ينافس انستجرام وسناب بهذه الخاصية الجديدة

المواطن – الرياض

يبدو أن التنافس بين تطبيقات التراسل الفوري قد احتدم على أشده بعد ان دخل واتساب على الخط بميزة جديدة ينافس فيها انستجرام وسناب شات.

وبعد هذه الخاصية الجديدة لن تقتصر مشاركتك يومياتك من صور وفيديوهات على انستغرام وسناب،حيث دخل واتس اب إلى المنافسة باطلاقه خاصية الحالة الجديدة أو Status الشبيهة بالـ STORY على سناب وانستغرام.

ومن خلال هذه الخاصية يمكن مشاركة يومياتك المتضمنة صورا ومقاطع الفيديو مع قائمة الاسماء في هاتفك، مع إمكانيات أخرى مثل الكتابة والرسومات ووضع الملصقات والرموز التعبيرية وغيره.

من جانبه توقع خبير التقنية عبد الله السبع ألا تلقى هذه الميزة رواجا كبيرا داخل المجتمع السعودي مشيرا الى ان استخدام واتساب في المملكة يغلب عليه الطابع الرسمي العملي حيث يتم التواصل مع زملاء العمل غالبا من خلاله.

