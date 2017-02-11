بالفيديو والصور.. الجهات الأمنية تقبض على مطلوبين بمحاميد #جدة

المواطن _ وليد الفهمي _ جدة

تمكنت الأجهزة الأمنية بعد مداهمة امتدت لمدة ساعتين فجر اليوم، السبت، من ضبط عدد من المطلوبين للأجهزة الأمنية بجدة .

وانتهت العمليات الأمنية دون أي خسائر بشرية تذكر في صفوف رجال الأمن ولله الحمد .

الجدير بالذكر أن حي المحاميد يقع بالقرب من حي الحرزات الذي تم فيه جز عدد من رؤوس الفتنة من الإرهابيين في عملية ناجحة نُفذت في الساعات الأولى من صباح يوم السبت الموافق 21-1-2017.

هذا ومن المنتظر أن تعلن وزارة الداخلية تفاصيل موسعة حول العملية الأمنية التي نجحت الجهات الأمنية في تنفيذها فجر اليوم بعد مداهمة عدد من الإرهابيين.