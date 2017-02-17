بالفيديو والصور.. الزوار يتوافدون لتوثيق تدفق مفيض سد أبها

المواطن- سعيد مشهور- أبها

توافد الزوار، اليوم، بكثافةٍ كبيرة إلى جوار مفيض سد وادي أبها للاستمتاع بالأجواء بعد السيول التي هطلت خلال الأيام الماضية.

ورصدت عدسة “المواطن” استمتاع الزوار بجمال فيضان سد وادي أبها، حيث شقّ الكثير من الزوار طريقهم للوصول إلى شلالات المياه بعد مفيض السد لالتقاط الصور، وتوثيق أجمل اللحظات بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها منطقة عسير وتواصلها إلى لحظة إعداد الخبر.

ولم تمنع الأمطار والضباب الكثيف الزوار من الاستمتاع بمشاهدة منظر تدفق المياه من مفيض سد أبها، وكانت الجهات الأمنية هناك لتنظيم حركة السير، وفك الاختناقات المرورية بعد توقف الكثير من الزوار على طريق الملك عبد العزيز لمشاهدة شلالات مفيض سد وادي أبها.



