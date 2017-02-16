بالفيديو والصور.. “المواطن” ترصد انسيابية المرور في “شعار” عسير

المواطن – سعيد مشهور – ابها

توجهت “المواطن” الى طريق عقبة شعار الرابط بين مدينة ابها ومحافظة محايل عسير للوقوف على وضع العقبة ولاسيما انها المنفذ الهام لمحافظات القطاع التهامي والمدن الاخرى كمنطقة جازان وذلك بعد اغلاق طريق عقبة ضلع نتيجة الامطار التي هطلت قبل ايام وتسببت في انهيارات فيها .

ورصدت “المواطن” انسيابية حركة السير في عقبة شعار رغم كثافة حركة السير فيها بتنظيم واشراف شخصي من مدير مرور منطقة عسير العقيد عبدالله بن عايض الحويزي وجميع الافراد في مرور عسير لتنظيم حركة السير لسلامة سالكي الطريق وانتشرت الدوريات الامنية من مرور عسير على امتداد طريق عقبة شعار.





