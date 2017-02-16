بالفيديو والصور “المواطن” توثق إصلاح أضرار عقبة ضلع

المواطن _ سعيد مشهور _ أبها

توجهت عدسة “المواطن” صباح اليوم الخميس إلى طريق عقبة ضلع الرابطة بين منطقتي عسير وجازان التي أغلقت منذ 3 أيام ومازالت مغلقة إلى ساعة إعداد الخبر نتيجة الأمطار التي شهدتها منطقة عسير وتسببت في انهيارات صخرية وانجراف لبعض الطرق.

ورصدت “المواطن” الجهود التي تبذلها جميع الجهات المعنية وفي مقدمتها الدفاع المدني والمرور والشرطة وبقية الجهات الأخرى حيث تعمل لسرعة افتتاح طريق العقبة وإصلاح الأضرار على امتداد الطريق لسلامة عابري الطريق.

وكانت السيول قد جرفت أعمدة الكهرباء وقطعت العديد من الطرق الموصلة لعدة قرى في القطاع التهامي كما جرفت عدداً من ساحات البلدية التي أنشئت على ضفاف وادي ضلع من قبل أمانة عسير حيث تم عمل ردميات في عرض الوادي وسفلتتها وإنارتها في تصرف خطير !

صحيفة “المواطن” التقت أحد المواطنين المحتجزين والذين قطعت السيول الطرق الموصلة إلى منازلهم في قرى مربه العليا في أودية وصلو التي تقع على أكبر مفترق لواديي مربه وأودية جبال حلون فقال والد شهيد الواجب عبدالله أحمد آل عواض إنه محتجز بمزرعته الخاصة هناك ولم تتجاوب إدارة الطرق لنداء الاستغاثة ويود الأمر على من يلزم بفتح الطرقات فلم نطالب بتعبيدها وسفلتتها بل نود فقط فتح طرق الأودية التي تمتد لأكثر من 20 كيلو والتي تبدأ من عقبة جو آل أم نجيم نزولاً حتى مربه السفلى حيث إن الطريق كاملاً في الوادي. و سكان مربه العليا يتمنون من إدارة الطرق التعاقد مع شركة كما كان متبعاً في السابق لفتح الطرقات بعد السيول القوية والتي دوماً ما تقطع الناس عن بيوتهم ومزارعهم.