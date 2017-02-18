بالفيديو والصور.. سكان “الموسى” بخميس مشيط يشكون من الحفريات وسوء السفلتة

المواطن – سعيد آل هطلاء – خميس مشيط

تلقت “المواطن” رسالة من المواطن عبدالعزيز العمري وهو أحد سكان حي الموسى بشرق خميس مشيط طريق تندحه، وقال إن سكان الحي يعانون من سوء سفلتة مشروع درء السيول وحفريات مشروع الكهرباء الأرضية حيث انتهى مشروع درء أخطار السيول بالحي وتحديدًا خلف قصر القصور ولكن المشكلة لم تحل.

وأضاف أن نقطة تصريف السيول الأخيرة أرفع من نقطة البداية لدخول المياه كما أن إعادة السفلتة التي لم يمض عليها شهران ومع الأمطار هبطت وكونت حفراً تشكل خطراً حقيقياً على مستخدمي الشوارع في الحي بالإضافة لوجود مشروع حفريات لشركة الكهرباء لتمديد الخطوط الأرضية وله ما يقارب الشهرين ولم يتم دفن تلك الحفريات، رغم إرسال الشكوى للرقابة ورئيس البلدية شخصيًا الذي أفاد بأن البلدية ليست مسؤولة عن تلك الحفريات.

وتابع العمري أنه ومع نزول الأمطار الأخيرة أصبحت الشوارع محفرة وممتلئة بالمياه، مضيفاً أنه تم التواصل يوم الأربعاء مع مدير الرقابة الشاملة ووعد بمعالجة المشكلة وأرسل مراقباً لمعاينة الموقع ووعد بحل المشكلة يوم الخميس الماضي ولم يتم حل المشكلة حتى الآن ووعد المهندس المشرف على المشروع بالسفلتة اليوم وأيضًا لم يوف بوعده.

وختم العمري رسالته قائلاً: “بقيت الشوارع كما هي عليه والمعاناة مستمرة ونطالب الجهات بسرعة حل هذه المعاناة سواء في مشروع درء السيول أو مشروع حفريات الكهرباء الذي تزداد معاناة سكان الحي معه يومياً خاصة مع استمرار الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة”.