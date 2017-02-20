بالفيديو والصور.. فريق دراجي القنفذة يتخطى حاجز الهواية إلى “الوطنية والإنسانية”

المواطن - خالد العيسي -جدة

تخطى فريق دراجي القنفذة حاجز الهواية ليقطع عشرات الكيلومترات على الدراجات الهوائية، مشاركًا في المناسبات الوطنية، والإنسانية، والترفيهية، مسجلًا حضورًا قويًا بين أوساط المجتمع في مختلف المحافل والمناسبات.

ويهدف الفريق إلى نشر ثقافة هذا النوع من الرياضة “ركوب الدراجة”، ومن مشاركات الفريق مسيرة شهداء الواجب التي كانت مطلع هذا الشهر، تضامنًا مع تدشين شارع الشهداء بمركز القوز، جنوب القنفذة، على شرف محافظ القنفذة، حيث كُرم فيها الفريق.

ويذكر أن فريق دراجي القنفذة تشكّل من عدة مراكز بمحافظة القنفذة بفئات عمرية مختلفة، حيث يضم الفريق الطالب، والمعلم، والصحي، والإعلامي، ويقيم الفريق التمرينات بشكلٍ أسبوعي على مسافات مختلفة تتجاوز الـ 50 كيلومترًا تحت شعار “صحة أفضل”، والفريق يحظى بتقدير بعض الجهات الخدمية بالمحافظة لمشاركته بشكلٍ مستمر معها في عدة مناسبات.