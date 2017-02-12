بالفيديو والصور.. 12 ألف ريال تُبقي نادي أبها بدوري الدرجة الثانية

المواطن – سعيد مشهور – أبها

تواجدت عدسة “المواطن“، مساء أمس بملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز في المحالة بمدينة أبها لحضور اللقاء المصيري بين فريق الترجي وفريق أبها في دوري الدرجة الثانية في صراع البقاء بدوري الدرجة الثانية ليحقق نادي أبها فوزاً صعباً بهدف يتيم ليضمن هذا الفوز بقاء نادي أبها وهبوط فريق الترجي رسمياً إلى دوري الدرجة الثالثة.

“المواطن” التقت مدير المركز الإعلامي بنادي أبها عيسى الشقيقي الذي قال: نحمد الله ونشكره على هذا الفوز الذي تحقق والذي ضمن لنا البقاء في دوري الدرجة الثانية كما أحب أن أتقدم بالشكر إلى كل من وقف مع الكيان الأبهاوي في محنته السابقة مما أسهم في بقاء الكيان في الدرجة الثانية وهذا ليس بطموح ولكن طريق بإذن الله إلى العودة لدوري جميل وأخص بالذكر إدارة النادي ممثلة في الرئيس الدكتور أحمد الحديثي وأعضاء مجلس إدارته وكذلك للمدربين الأبطال إبراهيم العاصمي وعبدالكريم الأحمري وعلي القيسي.

وتابع: “كما أتقدم بخالص الشكر لرجل المرحلة والداعم الكبير الأستاذ سعيد عبيد الذي دعم النادي مادياً ومعنوياً والذي قدم مكافأة نقدية لكل لاعب مقدارها 12 ألف ريال تحفيزاً للاعبين للفوز بهذا اللقاء”.