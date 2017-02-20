بالفيديو.. #وسم سلمان العودة #أكملي_الحكاية يُبكي قلوب متابعيه

المواطن – سعد البحيري

تفاعل العديدُ من متابعي الشيخ سلمان العودة مع الحلقة العاشرة من برنامج وسم التي عنونها بـ” أكملي الحكاية” والتي واصل فيها رثاءَ زوجته وابنه وابنة أخت زوجته، الذين توفوا في حادث مروري قبل فترة.

كلمات سلمان العودة المؤثرة والتفاصيل الدقيقة التي كشفها عن علاقته بزوجته وابنته أبكت الكثير من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذين دعوا بالرحمة للمتوفين، وأن يلهم الشيخ سلمان العودة الصبر والسلوان.

في البداية قالت أسماء سعيد: يا وجد قلبي.. لم تتوقف دموعي طوال مدة الفيديو وأنا التي عايشت الأمر منذ بدايته وكأني واحدة منكم ويالجمال وفائك يا دكتور لا بأس عليكم آل العودة.. رحمهم الله رحمة واسعة وجبر قلوبكم جميعاً فما أحلى الجبر حين يكون من عنده سبحانه”.

وقال عبدالله: ” لم أتمالك نفسي وبكيت بحرقة، رحمهم الله وكل أموات المسلمين واسكنهم فسيح جناته”.

وقالت ريم عسيري:”هناك في الجنة سنكمل الحكاية على فرش بطائنها من إستبرق نعم سنكملها سويًّا بطعم الراحة الأبدية بعيد عن حياة الشقاء والفناء.. نعم هناك عندما نرتشف خمرا ختامه مسك.. سنتضاحك ونتمايل كالأغصان فرحا.. فنحن بجوار الملك المنان الذي سينادينا هناك ألا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون”.

وأضافت “أرجوك ياشيخي لا تكمل الحكاية هنا.. دع شوق الحلقة الأخيرة يداعبنا لأنها حلقة الخلود لاموت بعدها.. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون.. هناك سنكمل الحكاية”.

وقالت غادة المبارك: ” الشيخ سلمان العودة يبكي فيُبكينا معه يصبر فنتعلم منه الصّبر ثم يضرب مثالاً للوفاء.. “إنها كانت وكانت وكان لي منها””

يذكر أن سلمان العودة كان قد فقد زوجته هيا السياري، وابنه هشام العودة، وقريبته أسماء الشعلان في حادثة سير بعد أن اصطدمت السيارة التي كانوا يستقلونها بشاحنة.