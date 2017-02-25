بالفيديو.. وليد عبد الله يبعث برسالةٍ لأسطورة النصر

المواطن ـ محمد سلام



تداولت الجماهير النصراوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر من خلاله حارس مرمى الفريق وليد عبد الله مع أسطورة الكرة السعودية ماجد عبد الله، حيث أكد “الأناكوندا” أن ماجد هو الذي جعله يحب الفريق النصراوي بفضل مستوياته الرائعة، وأهدافه الحاسمة التي أحرزها على مدار تاريخه الكروي، بالإضافة إلى أخلاقياته العالية التي يشهد بها الجميع على اختلاف ميولهم وانتماءاتهم.

وكان وليد عبد الله قد انضم إلى النصر في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادمًا من نادي الشباب، وظهر الحارس بصورةٍ مميزة في مباراته الأولى مع الفريق، حيث ساهم في فوز النصر على الأهلي بهدفين نظيفين في دوري جميل، وتصدّى للعديد من الكرات الخطيرة من أمام لاعبي الأهلي.

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري جميل برصيد 41 نقطة بفارق 6 نقاط عن الهلال متصدر، ووصل الفريق إلى نهائي كأس ولي العهد، ويلعب مع الاتحاد يوم 10 مارس المقبل، كما وصل إلى دور الـ 8 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، ويلتقي مع الهلال يوم 2 أبريل القادم.