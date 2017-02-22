بالفيديو.. يابانيون يذهبون إلى أعمالهم بثوب النينجا

المواطن – وكالات

شهدت العديد من المدن اليابانية الاحتفال باليوم الوطني للنينجا، اليوم الأربعاء، وحرص بعض الموظفين على الاستعداد لهذا الحدث في وقت مبكر.

وارتدى الموظفون في مكتب السياحة في المدينة الزي التقليدي “shozoku”، الملابس المفضلة للنينجا، محتفلين بالحدث السنوي، مراعين ارتداء ملابس المحاربين المهرة والمشهورين.

وقال تاتسويا ماكينو، من مكتب السياحة “إن أهم شيء بالنسبة للنينجا هو القدرة على التعامل مع المعلومات، ونحن نعمل في مجال السياحة ويعتبر نشر المعلومات حول معالم المدينة، أمراً شديد الأهمية بالنسبة لنا”.

ويجري الاحتفال باليوم الوطني للنينجا في مدينتي، كوكا وإيغا، باعتبارهما معاقل تاريخية للمقاتلين. ولم يتم تعيين هذا اليوم كعطلة وطنية في اليابان، لذا يقوم السكان المحليون باستخدام مهارات النينجا، للتسلل من العمل دون ملاحظة أحد.