بالفيديو.. يوفنتوس يهزم بورتو ويعزز فرص الصعود لربع نهائي أبطال أوروبا

المواطن – أحمد بيومي

في مباراة حماسية حافلة بالأهداف تمكن نجوم يوفنتوس الإيطالي من وضع قدم في الدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا، بالفوز على بورتو البرتغالي بهدفين مقابل هدف.

وتمكن نجوم اليوفنتوس من حسم الموقعة لصالحهم والتي جرت على استاد ملعب “دو دراجاو”.

افتتح أهداف يوفنتوس الكرواتي ماركو بياتسا في الدقيقة 72 ، ثم تمكن داني ألفيس من إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 74، وأحرز بورتو هدفهم الوحيد في المباراة قبل دقائق من نهايتها لتنتهي المباراة بثلاث نقاط غالية لليوفي عزز بها فرص صعوده لدور الثمانية.