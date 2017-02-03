بالفيديو.. ‏الطقس يسقط واجهة برج في دبي

بالفيديو.. ‏الطقس يسقط واجهة برج في دبي

2017/02/03
الساعة 6:50 مساءً
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
520
0
طباعة
سقوط برج في دبي

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

شاهد.. رد فعل أفيال اكتشفت كاميرا تجسس في الغابة