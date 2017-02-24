بالفيديو.. 8 أشخاص لن تصدق أنهم أحياء بعد سقوطهم من هذا الارتفاع

بالفيديو.. 8 أشخاص لن تصدق أنهم أحياء بعد سقوطهم من هذا الارتفاع

2017/02/24
الساعة 8:15 مساءً
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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شخص مصاب

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