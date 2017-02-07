بث مباشر.. مواجهة برشلونة وأتليتكو مدريد في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

المواطن ـ محمد سلام
تنطلق، في تمام الساعة 23.00، مباراة قوية تجمع بين فريقي برشلونة وأتليتكو مدريد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.
وتنقل اللقاء قناة “بي إن سبورت 3” بتعليق حفيظ دراجي، وإليكم رابط بث مباشر للمواجهة المرتقبة من هنا.
المواطن ـ محمد سلام
تنطلق، في تمام الساعة 23.00، مباراة قوية تجمع بين فريقي برشلونة وأتليتكو مدريد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.
وتنقل اللقاء قناة “بي إن سبورت 3” بتعليق حفيظ دراجي، وإليكم رابط بث مباشر للمواجهة المرتقبة من هنا.
رعى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد