بحضور رئيس فلسطين .. يعقوب شاهين يفوز بلقب عرب ايدول

المواطن - وكالات

فاز الفلسطيني يعقوب شاهين بلقب برنامج المسابقات الغنائية أرب أيدول في موسمه الرابع.

ودخل يعقوب شاهين في منافسة في أرب أيدول مع الفلسطيني أمير دندن واليمني عمار محمد، كما خاض يعقوب شاهين أيضًا منافسة شرسة من الحلقات الأولى، ولكنه تألق بعدد كبير من المقاطع خاصة ذات الطابع الفلسطيني .

وحضر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبو مازن الحلقة الأخيرة من أرب أيدول التى فاز فيها يعقوب شاهين باللقب.

واستقبل محمود عباس المتسابقين الفلسطينيين في مقر إقامته ببيروت، وأثنى على أداء المتسابقين، مشددًا على أهمية الفن في توصيل رسالة الشعب الفلسطيني للعالم.

وحلت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب في الحلقة الأخيرة من البرنامج، وقدمت مجموعة من أشهر أغانيها والتى تفاعل معها الجمهور.

وعزف للفنانة شيرين عبد الوهاب، النجم أحمد فهمي مقدم البرنامج خلال إحدى الأغنيات، حيث أبكت شيرين عبد الوهاب الجمهور ولجنة التحكيم جميعًا.