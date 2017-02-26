بخطوات بسيطة.. غيّر الـStatus بصورة أو فيديو بعد تحديث الواتس آب

المواطن - وكالات

تسبب تحديث واتس آب الأخير في حالة من الجدل لأنه غيّر واحدة من أهم مزايا التطبيق التي استخدمها العالم لسنوات، حيث لم يعد من الممكن للمستخدمين كتابة Status تعبر عن حالتهم، وتم استبدال ذلك بصورة أو فيديو.

وفي حالة كنت لا تعرف جيدًا طريقة استخدام مزايا تحديث واتس آب الجديد، فهذه الخطوات توضح لك.

ولمستخدمى هواتف آيفون ستجد Status في أقصى اليسار أسفل الشاشة على شكل دائرتين، أما لمستخدمي الأندرويد ستجد كلمةStatus فى أعلى الشاشة.

واضغط عليها سيظهر لك شاشة جديدة بينها خيار Status My، وفي الأسفل الأشخاص الذين وضعوا صورًا مؤخرًا، ويمكن اختيار صور أو فيديوهات أو GIF من الهاتف، وستجد في الأعلى خيارات للكتابة على الصور أو الرسم، والتعديل، ويمكنه التقاط الصور والفيديوهات بشكل مباشر عبر الكاميرا مباشرة

وأعلم أن ما ستختاره سيظهر لمدة 24 ساعة وسيختفي، ويمكنك التحكم في من يمكنه رؤية الـStatus من خلال Privacy Settings.