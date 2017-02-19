بدء اختبار قياس قدرات تحصيلي للطالبات في هذه المواد

المواطن – الرياض

أعلن المركز الوطني للقياس عن فتح باب التسجيل في اختبارات قدرات التحصيل الدراسي للبنات وذلك عبر موقع قياس أونلاين.

وقال قياس إنه لغرض التسجيل في اختبار قدرات للتحصيل الدراسي يمكن زيارة الموقع الرسمي من هنا.

يذكر أن مركز قياس يقدم العديد من الاختبارات منها اختبار القدرات العامة (باللغة العربية واللغة الإنجليزية) واختبار التحصيل الدراسي (باللغة العربية واللغة الإنجليزية) واختبار القدرات العامة للجامعيين واختبار كفايات اللغة الإنجليزية (STEP) واختبار تحديد المستوى في اللغة الإنجليزية (EPT)

كما يقدم قياس اختبار اللغة العربية المقنن لغير الناطقين بها واختبار كفايات المعلمين والمعلمات الجدد.

اختبار الإرشاد السياحي (المرشد العام ومرشد المناطق) ومقاييس الكشف عن الطلبة الموهوبين وذوي الإبداع ومقياس اختيار المحققين والادعاء العام واختبار القيادة المدرسية (الإدارة المدرسية – الإشراف التربوي – الإرشاد الطلابي) غيرها.

والمعروف أن اختبار قياس قدرات الطالبات يركز على المفاهيم العامة في مواد القسم العلمي “الأحياء، الكيمياء، الفيزياء والرياضيات”، وتتفاوت من حيث طبيعة تركيزها على المستويات المعرفية فهناك عدد من الأسئلة تتطلب الفهم، وأخرى تتطلب التطبيق والاستنتاج.

وتغطي أسئلة اختبار قياس قدرات الطالبات صفوف المرحلة الثانوية الثلاثة ” 20 % أول ثانوي، و30 % ثاني ثانوي، و50 % ثالث ثانوي، وتتوزع الأسـئلة بنسب متساوية على مواد: الأحياء، الكيمياء، الفيزياء، الرياضيات.