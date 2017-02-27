بدء التقديم على البرنامج السعودي الإيرلندي في “الطب الباطني”

المواطن – الرياض

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بدء التقديم على البرنامج السعودي الإيرلندي المشترك في تخصص الطب الباطني.

أوضح ذلك نائب الأمين العام الدكتور سليمان بن عمران العمران الذي أبان أن التقديم والقبول في هذا البرنامج ذو مسار مستقل عن برامج الدراسات العليا الخاصة بالهيئة السعودية وخارج إطار برامج الدراسات العليا المحلية ولا يتعارض معها، مشيرة إلى أن مدة البرنامج هي أربع سنوات.

وأشار الدكتور العمران إلى أن مواقع التدريب لبرنامج الاختصاص في الطب الباطني ستكون في السنة الأولى في أحد المراكز التدريبية في المملكة، أما الثلاث سنوات التالية فتكون في أحد المراكز التدريبية في إيرلندا، موضحة أن هذا البرنامج مخصص للسعوديين فقط.

وقال إن المؤهل الذي يناله المتقدم بعد إتمام البرنامج بنجاح هو الزمالة الإيرلندية (MRCPI) بالإضافة إلى شهادة إكمال التدريب، وسينال المتقدم درجة تصنيف مهني (نائب أول).

وأكد العمران حرص الهيئة واهتمامها برفع كفاءة الكوادر الوطنية بما ينعكس إيجاباً على القطاع الصحي في المملكة ويحقق رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، لافتاً إلى أنها وضعت أمامها هدفاً كبيراً وهو حماية وتعزيز الصحة في المملكة العربية السعودية من خلال الكفاءات الصحية المؤهلة على أعلى المعايير وأفضل الممارسات.