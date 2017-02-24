بداية من 6 مارس.. نقطة دخول واحدة على جسر الملك فهد لاختصار الوقت

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كشفت صحيفة “الأيام” البحرينية، عن اتفاق مسؤولي الجمارك والجوازات في السعودية والبحرين، على تطبيق خدمة نقطة الدخول الواحدة على جسر الملك فهد، عوضاً عن نقاط الدخول الأربع، لمدة تجريبية بدءاً من آذار/مارس المقبل.

وأبرزت أنّه “جاء الاتفاق تنفيذاً لتوجيهات ولي العهد الأمير محمد بن نايف وولي عهد البحرين سلمان بن حمد، وما تم الاتفاق عليه خلال جلسة المباحثات التي عُقدت أخيراً”.

يذكر أنّه تهدف خدمة النقطة الواحدة إلى اختصار نقاط العبور في منطقة الخدمات من 4 إلى نقطة واحدة، بغية توفير الوقت على المسافرين، إذ وجه المسؤولون، خلال الاجتماع التنسيقي الذي عُقد بين المعنيين بشؤون الجمارك والجوازات في البلدين، ببدء تطبيق الخدمة في 6 مارس المقبل، كمرحلة أولى تجريبية لمدة لا تتجاوز 3 أشهر.