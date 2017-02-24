برامج الإنترنت قد تساعد في علاج الاكتئاب

المواطن - وكالات

قالت مراجعة حديثة لبحوث قائمة عن علاج السلوك الإدراكي، إن البرامج المتاحة عبر الإنترنت ربما تستطيع مساعدة المرضى، في تقليل أعراض الاكتئاب دون اللجوء للمعالجين النفسيين.

وتم تصميم برامج العلاج السلوكي الإدراكي الأوتوماتيكية التي تهدف لتغيير الأفكار والمواقف والمعتقدات غير البناءة لدى المريض، لتتيح له الحصول على العلاج بتكلفة أقل ودون الشعور بوصمة اجتماعية بسبب مرضه.

ولفت الباحثون خلال المراجعة إلى ان حل هذه الإشكالية عن طريق دراسة بيانات وفرتها 13 دراسة، قارنت علاج السلوك الإدراكي عبر الإنترنت بأساليب علاج بديلة وشملت 3832 مريضا.