برسالةٍ نصية.. تعليق الدراسة بالمدرسة الـ 29 للبنات بخميس مشيط غدًا

المواطن - سعيد آل هطلاء - خميس مشيط

أبلغت قائدة المدرسة الـ 29 الابتدائية للبنات -برسالةٍ نصية- أولياء أمور الطالبات، مساء اليوم، بتعليق الدراسة بالمدرسة غدًا، الأحد، وذلك للتأكد من سلامة المبنى بعد التنسيق مع مكتب الإشراف، وطلب فريق الصيانة والسلامة المدرسية بالتأكّد غدًا من سلامة المبنى بعد هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظه الأيام الماضية.

وثمّن أولياء الأمور هذا الموقف لقائدة المدرسة، وحرصها على سلامة المعلمات والطالبات قبل العودة للمبنى مباشرة عقب هطول الأمطار.



وكانت “المواطن” قد نشرت -العام الماضي- عن عدم صلاحية مبنى المدرسة لاستقبال الطالبات، ولم يتم نقل المدرسة إلى مبنى آخر حتى الآن، ولم يحرك تعليم عسير ساكنًا منذ ذلك الوقت، حيث يعاني من تشققات جدارية، وتوصيلات كهربائية قديمة معرّضة لحدوث التماس كهربائي في أي لحظة.