برعاية “المواطن”.. مستشفى عبد اللطيف جميل يشارك برعاية معرض التميز والأناقة

المواطن - جدة

رحبت مؤسسة شرق المعارض بمستشفى عبد اللطيف جميل راعي بمعرضها “التميز والأناقة”، حيث شكل برعايته إضافة مميزة للمعرض الذي سيقام في 19/3 الشهر القادم، بهيلتون قاعة “القصر”، وسيضيف لمعارض جدة نوعًا من التميز بما يضم من اشتراكات متنوعة الأنشطة، وعدد من الفعاليات الترفيهية التي سيسعد بها الحضور والزوار في المعرض.

وضم معرض “التميز والأناقة” جانبًا خيريًا له بمشاركة جمعية الوداد الخيرية التي تعنى باحتواء الأيتام، ورعايتهم، وتأمين الأسر الحاضنة لهم.

ومن جهته، أبدى مدير عام مؤسسة شرق المعارض ارتياحه لما يسير عليه المعرض من خطى ناجحة تسعى لاستفادة جميع الشرائح، سواء مشتركين، أو رعاة، أو حتى مرتادي المعرض، كما أبدى اهتمامه الكبير بخدمة وإسعاد كل شرائح المجتمع المحلي.