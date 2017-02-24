برنشتاين: متفائلون بتعافي أسعار النفط مع استمرار خفض الانتاج

المواطن – وكالات

عبرت مؤسسة ايه.بي برنشتاين عن تفاؤلها بصعود أسعار النفط بفعل اتفاق دول منظمة اوبك على خفض انتاجها بما يزيد عن مليون برميل يوميا.

وقالت ايه.بي برنشتاين أن أثر التخفيضات التي تنفذها أوبك ونمو الطلب سيكون أكبر من الأثر الناتج عن تعافي إنتاج النفط الصخري البلغ نصف مليون برميل يوميا في 2016.”

وقالت المؤسسة “سنظل متفائلين بالتعافي في أسعار الخام مع بلوغها 60 دولارا للبرميل في 2017.”

وكانت دول منظمة اوبك قد اعلنت منذ مطلع العام الجاري التزامها باتفاق تخفيض الانتاج بما يقرب من 1.2 مليون برميل يومياطبقا لما تم الاتفاق عليه في أواخر 2016 على ان يستمر لمدة 6 أشهر.