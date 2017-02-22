بريطانيا في يد “النساء”.. 3 سيدات يقدن الشرطة

المواطن - وكالات

عُيّنت كريسدا ديك في منصب مفوض شرطة سكوتلانديارد، لتكون بذلك أول امرأة تتولى منصب قائد شرطة لندن.

وبهذا، تكون المناصب الـ 3 الأكثر أهمية في الشرطة البريطانية قد شغلتها النساء، وهي: قيادة شرطة لندن، ورئاسة الوكالة القومية للجريمة، ورئاسة المجلس القومي لقادة الشرطة.

واختارت وزيرة الداخلية البريطانية آمبير روود المفوضة الجديدة للمنصب بعد مشاورات مع عمدة لندن، صادق خان، الذي كان محاميًا يتولى قضايا حقوق الإنسان.

ويأتي هذا التعيين بينما تشغل امرأتان منصبي وزير الداخلية ووزير العدل في حكومة رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي.