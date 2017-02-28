بر الشرقية وأرامكو تطلقان أمسية الإعلام والعمل المجتمعي.. اليوم‎

المواطن – الشرقية

تطلق جمعية البر بالمنطقة الشرقية بالتعاون مع أرامكو السعودية وغرفة الشرقية الأمسية الإعلامية (دور الإعلام الجديد في تعزيز العمل المجتمعي ) وذلك مساء اليوم الثلاثاء بمقر غرفة الشرقية بالدمام ، هذا وقد ذكر الأمين العام للجمعية، سمير بن عبد العزيز العفيصان، أن الجمعية حرصت على تنظيم هذه الأمسية لما للإعلام من دور مؤثر في المجتمع وفي العمل الخيري وخاصة الإعلام الجديد.

وأوضح أن الجمعية حرصت على دعوة كافة المهتمين بالعمل الخيري والإعلامي للاستفادة من هذه الأمسية، مشيرًا إلى دور الإعلام في توعية المستفيدين بخدمات الجمعية وتأثير ذلك في جذب أكبر عدد ممكن من المستفيدين فضلاً عن دوره في تحسين الصورة الذهنية عن العمل الخيري لدى الجمهور وأثره البالغ في تنمية موارد الجهات الخيرية من خلال إيصال رسالة البرامج والمشاريع الخيرية للداعمين.

ومن جانبه، أكد يوسف المقرن مساعد أمين عام الجمعية ومدير إدارة الفروع أن تنظيم الجمعية لهذه الأمسية جاء وفقًا للخطة الاستراتيجية التي تتبناها الجمعية حيث تستهدف الخطة في سياساتها وإجراءاتها الإعلامية تنظيم عدد من الفعاليات والاهتمام بالتواصل الاجتماعي والإعلام الجديد عبر تحقيق الترابط والتواصل بين فروع الجمعية من خلال إدخال نظم جديدة في إدارة المحتوى الإعلامي وتنظيمه.

فيما قال أمين عام غرفة الشرقية، عبدالرحمن بن عبدالله الوابل، إن هناك تغيرات كبيرة شهدها العالم مع ظهور وسائل الإعلام الجديد؛ إذ بات من الضروري مواكبتها، وذلك لما لها من دور كبير في تشكيل الوعي الثقافي والاجتماعي لدى الأفراد بخاصة الشباب والشابات، مشيرًا إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي أضحت أقرب وصولاً إلى أبنائنا وبناتنا من أي شيء آخر، مما يستوجب نشر المزيد من المنصات الإلكترونية ذات الاهتمام بالعمل المجتمعي، مؤكدًا بأن الوعي المجتمعي أضحى بظهور مواقع التواصل الاجتماعي أكثر حضورًا إلا أنه لايزال في حاجة إلى المزيد من التطوير والانتشار، لافتًا إلى أن تنظيم هذه الأمسية وغيرها من البرامج ذات المسؤولية المجتمعية يأتي في إطار الجهود التي تبذلها غرفة الشرقية من أجل نشر ثقافة المسؤولية المجتمعية بين المؤسسات والأفراد على حد سواء.

رابط التسجيل بالأمسية الإعلامية التسجيل بالأمسية الإعلامية (دور الإعلام الجديد في تعزيز العمل المجتمعي).