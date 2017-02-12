“بر الشرقية” يوفر 10 سيارات عائلية لنقل مستفيدي المبرة العاملين في #الخبر

المواطن – الخبر

وقع فرع بر الشرقية بالخبر -مبرة الإحسان الخيرية-، أمس، مبادرة العمل القريب مع مركز المسؤولية المجتمعية بمجموعة الزامل للحد من البطالة وتوفير فرص عمل للمستفيدين.

وأوضح الشيخ عادل المحيسن مدير المبرة أن المبادرة تهدف إلى توفير المواصلات بأسعار رمزية لمن يرغب بالعمل خارج الثقبة، أو بعيدًا عن مساكن الأسر المستفيدة.

وأضاف أن المبادرة تستهدف توظيف أبناء الأسر على السيارات من جانب ليقوموا هؤلاء بتوصيل وتسهيل عملية المواصلات لمن يرغب بالعمل من مستفيدي المبرة من جانبٍ آخر، حيث سيقوم من تم توظيفهم على هذه السيارات من أبناء المستفيدين بتوصيل أبناء الأسر المستفيدة الذين تم توظيفهم من قبل المبرة أو الذين يصعب عليهم العمل بسبب مشكلة المواصلات، وبذلك تكون هذه المبادرة قد ساعدت بشكلٍ كبير في الحد من مشكلة البطالة.

وأوضح أن أسباب الاتجاه لهذه المبادرة جاءت نتيجة لدراسة عدة حالات قامت بها المبرة، حيث تقوم -منذ عام 1425هـ- بتوظيف أبناء المستفيدين من خلال قسم مختص، مبينًا أن نتائج الدراسة كشفت أن مشكلة المواصلات تعد عائقًا كبيرًا لمن توفر المبرة لهم فرصة عمل مناسبة بعيدة عن سكنهم، إذ إن معظمهم لا يستطيع الالتحاق بوظيفته في ظل البعد المكاني لهذه الوظيفة، وهناك بعض آخر يلتحق بالوظيفة لكن لا يستمر فيها للأسباب نفسها، كما كشفت الدراسة أيضًا أن عددًا كبيرًا منهم مستعد للعمل برواتب رمزية في حال توفّر وسيلة المواصلات المناسبة لهذا العمل البعيد عن محل إقامته وعن آلية العمل بالمبادرة.

وذكر المحيسن أنه سيتم عمل عقد بواسطة محامٍ معتمد لضمان حقوق الأطراف ولضمان استمرارية العمل، كما سيتم شراء 10 سيارات عائلية ذات (9 – 11فردًا) بشكلٍ تدريجي بالأقساط، على أن تلتزم المبرة بالمتابعة وتحويل الملتحقين بالعمل حديثًا لممتلكي السيارات الجديدة بالأقساط على أن يتحمّل المستفيد مالك السيارة المقسطة جزءًا يسيرًا من الأقساط والدفعة الأخيرة، وتتكفل الجهة المانحة بالدفعة الأولى وسداد ما تعسّر على المستفيد من أقساط أخرى.

وأكد المحيسن أن هذه المبادرة -بهذا الشكل- تقام لأول مرة بالجمعيات الخيرية، لذا ستعمل المبرة على أن تكون نموذجًا ناجحًا يتم الاقتداء به في المستقبل، موجهًا شكره لمركز المسؤولية المجتمعية بمجموعة الزامل على دعم هذه المبادرة.

ومن جانبه، أكد مساعد الزامل ممثل مركز المسؤولية المجتمعية بمجموعة الزامل أن المركز مهتم بالتركيز على دعم المبادرات المجتمعية التي من شأنها المساهمة في عملية التنمية المجتمعية، وأن دعمهم لهذه المبادرة انطلق من ذلك المبدأ، مشيرًا إلى ضرورة توفّر عنصر الاستمرارية والأثر في المبادرات المدعومة من قبل المركز.