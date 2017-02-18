بسبب النساء .. بعض الرجال يشعرون بالاكتئاب

المواطن - وكالات

كشفت دراسة جديدة في نيوزيلندا عن أن بعض الرجال يزورهم الاكتئاب أيضاً أثناء وبعد فترة حمل شريكات الحياة.

وكشف الباحثون في الدراسة التي شملت نحو أربعة آلاف رجل أن نحو ستة في المئة ظهرت عليهم أعراض الاكتئاب، في إحدى المراحل خلال فترة الحمل أو في الأشهر التسعة التالية للولادة.

وحلل فريق البحث بيانات تم جمعها من شركاء نساء شملتهن دراسة تحت عنوان (غروينغ أب إن نيوزيلاند) وكان الموعد المقرر للوضع بين أبريل 2009 ومارس 2010.

وأكدت الدراسة أن 2.3 في المئة من الآباء عانوا من أعراض اكتئابية خلال حمل شريكاتهم، بينما ظهرت الأعراض على 4.3 في المئة من الآباء بعد الولادة.

وارتبطت أعراض الاكتئاب بين الرجال خلال الحمل بشعورهم بالتوتر أو سوء حالتهم الصحية. وزاد احتمال ظهور الأعراض بين الرجال الذين حاصرهم التوتر أثناء الحمل أو انتهت العلاقة بينهم وبين أم الطفل أو من كانوا بلا عمل أو لهم تاريخ من الاكتئاب.