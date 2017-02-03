بسبب ترامب .. 200 ألف مستخدم يحذفون تطبيق “أوبر” من هواتفهم

المواطن- نت

كشف تقرير حديث من صحيفة نيويورك تايمز، أن هناك 200 ألف شخص حذفوا تطبيق “أوبر” لسيارات الأجرة الخاصة من هواتفهم، وهذا بعد إصرار الشركة على العمل بشكل طبيعي في مطار جون كنيدى الدولي يوم السبت أثناء المظاهرات وإضراب سيارات الأجرة؛ احتجاجاً على حظر الهجرة الذي أقره الرئيس ترامب.

والأمر الذي أثار غضب المستخدمين بشكل أكبر هو أن الشركة قررت رفع سعر التوصيل في هذا اليوم؛ مما جعلها تبدو أنها تسعى للاستفادة من الوضع، خاصة وأن الرئيس التنفيذي الخاص بها “ترافيس كالانيك” كان ضمن المجلس الاستشاري للرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” مما جعل هناك غضب كبير من المستخدمين تجاه “أوبر” وتطبيقها.

وذكر التقرير أن عمليات الحذف الهائلة غير مسبوقة للشركة، لذلك هناك حالة من التخبط بشأن ما يجب أن تفعله إدارة أوبر لتهدئة المستخدمين.

جدير بالذكر أن الرئيس التنفيذي لشركة أوبر “ترافيس كالانيك”، استقال أمس من مجموعة مستشاري الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” في مجال الأعمال، وسط الضغوط المتزايدة من النشطاء والموظفين الذين يعارضون سياسات الإدارة الأمريكية بخصوص الهجرة.