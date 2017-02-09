بشروط.. #وظائف_شاغرة للجنسين في هيئة السوق المالية

المواطن – خالد الأحمد
أعلنت هيئة السوق المالية عن توافر وظائف شاغرة للجنسين، وذلك وفق الوظائف والشروط التالية:
1. أخصائي ثالث: للعمل في “وحدة التقارير- إدارة الأبحاث”.
الشروط:
1- أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس ويفضل الماجستير في التخصصات التالية: (الإدارة المالية، اقتصاد، إدارة أعمال) أو ما يعادلها.
2- أن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية.
3- خبرة سنتين لدرجة البكالوريوس أو سنة واحدة لدرجة الماجستير بحد أدنى في مجال الأبحاث المالية أو ما يعادلها.
4- إجادة اللغة الإنجليزية.
5- التفرغ التام.
6- أن يكون المتقدم/ المتقدمة سعودي الجنسية.
7- اجتياز الاختبارات الوظيفية واللغة الإنجليزية.
8- اجتياز المقابلات الشخصية.
2. أخصائي ثان: للعمل في “وحدة معايير حوكمة الشركات – إدارة حوكمة الشركات”.
الشروط:
1- أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس ويفضل الماجستير في التخصصات التالية: (إدارة أعمال، إدارة، قانون) أو ما يعادلها.
2- أن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية.
3- خبرة (5) سنوات لدرجة البكالوريوس أو (3) سنوات لدرجة الماجستير بحد أدنى في مجال حوكمة الشركات أو ما يعادلها.
4- التفرغ التام.
5- أن يكون المتقدم/ المتقدمة سعودي الجنسية.
6- اجتياز الاختبارات الوظيفية واللغة الإنجليزية.
7- اجتياز المقابلات الشخصية.
3. أخصائي ثان: للعمل في “وحدة التزام حوكمة الشركات- إدارة حوكمة الشركات”.
الشروط:
1- أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس ويفضل الماجستير في التخصصات التالية: (إدارة أعمال، إدارة، قانون) أو ما يعادلها.
2- أن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية.
3- خبرة (5) سنوات لدرجة البكالوريوس أو (3) سنوات لدرجة الماجستير بحد أدنى في مجال حوكمة الشركات، المطابقة والالتزام أو ما يعادلها.
4- التفرغ التام.
5- أن يكون المتقدم/ المتقدمة سعودي الجنسية.
6- اجتياز الاختبارات الوظيفية واللغة الإنجليزية.
7- اجتياز المقابلات الشخصية.
4. أخصائي ثالث: للعمل في “وحدة التقارير- إدارة الأبحاث”.
الشروط:
1- أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس ويفضل الماجستير في أحد التخصصات التالية: (الإدارة المالية، اقتصاد، إدارة أعمال) أو ما يعادلها.
2- أن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية.
3- خبرة سنتين لدرجة البكالوريوس أو سنة واحدة لدرجة الماجستير بحد أدنى في مجال الأبحاث المالية أو ما يعادلها.
4- إجادة اللغة الإنجليزية.
5- التفرغ التام.
6- أن يكون المتقدم/ المتقدمة سعودي الجنسية.
7- اجتياز الاختبارات الوظيفية واللغة الإنجليزية.
8- اجتياز المقابلات الشخصية.
5. أخصائي ثان: للعمل في “وحدة الطرح العام لأدوات الدين- إدارة الطرح والاندماج والاستحواذ”.
الشروط:
1- أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس ويفضل الماجستير في التخصصات التالية: (إدارة أعمال، التمويل، المحاسبة) أو ما يعادلها.
2- أن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية.
3- خبرة (5) سنوات لدرجة البكالوريوس أو (3) سنوات لدرجة الماجستير بحد أدنى في مجال تمويل الشركات، إدارة الاستثمار، الخدمات المصرفية الاستثمارية، الأعمال المصرفية التجارية أو ما يعادلها.
4- التفرغ التام.
5- أن يكون المتقدم/ المتقدمة سعودي الجنسية.
6- اجتياز الاختبارات الوظيفية واللغة الإنجليزية.
7- اجتياز المقابلات الشخصية.
6. أخصائي ثالث: للعمل في “وحدة تعديل رأس المال- إدارة الطرح والاندماج والاستحواذ”.
الشروط:
1- أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس ويفضل الماجستير في التخصصات التالية: (إدارة أعمال، التمويل، المحاسبة) أو ما يعادلها.
2- أن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية.
3- خبرة سنتين لدرجة البكالوريوس أو سنة واحدة لدرجة الماجستير بحد أدنى في مجال تمويل الشركات، إدارة الاستثمار، الخدمات المصرفية الاستثمارية، الأعمال المصرفية التجارية أو ما يعادلها.
4- التفرغ التام.
5- أن يكون المتقدم/ المتقدمة سعودي الجنسية.
6- اجتياز الاختبارات الوظيفية واللغة الإنجليزية.
7- اجتياز المقابلات الشخصية.
ودعت الهيئة الراغبين في التقديم ممن تنطبق عليهم الشروط المذكورة إلى الدخول على رابط التوظيف عن طريق الموقع الإلكتروني: ( هنا ) ، والتقديم على الوظائف المعلنة، مع العلم بأنه يوجد في الموقع خطوات إنشاء الحساب والتقديم على الوظائف، كما أن آخر يوم للتقديم على هذه الوظائف سيكون الأربعاء الموافق 19-2-2017م.