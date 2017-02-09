بشروط.. #وظائف_شاغرة للجنسين في هيئة السوق المالية

المواطن – خالد الأحمد

أعلنت هيئة السوق المالية عن توافر وظائف شاغرة للجنسين، وذلك وفق الوظائف والشروط التالية:

1. أخصائي ثالث: للعمل في “وحدة التقارير- إدارة الأبحاث”.

الشروط:

1- أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس ويفضل الماجستير في التخصصات التالية: (الإدارة المالية، اقتصاد، إدارة أعمال) أو ما يعادلها.

2- أن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية.

3- خبرة سنتين لدرجة البكالوريوس أو سنة واحدة لدرجة الماجستير بحد أدنى في مجال الأبحاث المالية أو ما يعادلها.

4- إجادة اللغة الإنجليزية.

5- التفرغ التام.

6- أن يكون المتقدم/ المتقدمة سعودي الجنسية.

7- اجتياز الاختبارات الوظيفية واللغة الإنجليزية.

8- اجتياز المقابلات الشخصية.

2. أخصائي ثان: للعمل في “وحدة معايير حوكمة الشركات – إدارة حوكمة الشركات”.

الشروط:

1- أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس ويفضل الماجستير في التخصصات التالية: (إدارة أعمال، إدارة، قانون) أو ما يعادلها.

2- أن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية.

3- خبرة (5) سنوات لدرجة البكالوريوس أو (3) سنوات لدرجة الماجستير بحد أدنى في مجال حوكمة الشركات أو ما يعادلها.

4- التفرغ التام.

5- أن يكون المتقدم/ المتقدمة سعودي الجنسية.

6- اجتياز الاختبارات الوظيفية واللغة الإنجليزية.

7- اجتياز المقابلات الشخصية.

3. أخصائي ثان: للعمل في “وحدة التزام حوكمة الشركات- إدارة حوكمة الشركات”.

الشروط:

1- أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس ويفضل الماجستير في التخصصات التالية: (إدارة أعمال، إدارة، قانون) أو ما يعادلها.

2- أن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية.

3- خبرة (5) سنوات لدرجة البكالوريوس أو (3) سنوات لدرجة الماجستير بحد أدنى في مجال حوكمة الشركات، المطابقة والالتزام أو ما يعادلها.

4- التفرغ التام.

5- أن يكون المتقدم/ المتقدمة سعودي الجنسية.

6- اجتياز الاختبارات الوظيفية واللغة الإنجليزية.

7- اجتياز المقابلات الشخصية.

4. أخصائي ثالث: للعمل في “وحدة التقارير- إدارة الأبحاث”.

الشروط:

1- أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس ويفضل الماجستير في أحد التخصصات التالية: (الإدارة المالية، اقتصاد، إدارة أعمال) أو ما يعادلها.

2- أن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية.

3- خبرة سنتين لدرجة البكالوريوس أو سنة واحدة لدرجة الماجستير بحد أدنى في مجال الأبحاث المالية أو ما يعادلها.

4- إجادة اللغة الإنجليزية.

5- التفرغ التام.

6- أن يكون المتقدم/ المتقدمة سعودي الجنسية.

7- اجتياز الاختبارات الوظيفية واللغة الإنجليزية.

8- اجتياز المقابلات الشخصية.

5. أخصائي ثان: للعمل في “وحدة الطرح العام لأدوات الدين- إدارة الطرح والاندماج والاستحواذ”.

الشروط:

1- أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس ويفضل الماجستير في التخصصات التالية: (إدارة أعمال، التمويل، المحاسبة) أو ما يعادلها.

2- أن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية.

3- خبرة (5) سنوات لدرجة البكالوريوس أو (3) سنوات لدرجة الماجستير بحد أدنى في مجال تمويل الشركات، إدارة الاستثمار، الخدمات المصرفية الاستثمارية، الأعمال المصرفية التجارية أو ما يعادلها.

4- التفرغ التام.

5- أن يكون المتقدم/ المتقدمة سعودي الجنسية.

6- اجتياز الاختبارات الوظيفية واللغة الإنجليزية.

7- اجتياز المقابلات الشخصية.

6. أخصائي ثالث: للعمل في “وحدة تعديل رأس المال- إدارة الطرح والاندماج والاستحواذ”.

الشروط:

1- أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس ويفضل الماجستير في التخصصات التالية: (إدارة أعمال، التمويل، المحاسبة) أو ما يعادلها.

2- أن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية.

3- خبرة سنتين لدرجة البكالوريوس أو سنة واحدة لدرجة الماجستير بحد أدنى في مجال تمويل الشركات، إدارة الاستثمار، الخدمات المصرفية الاستثمارية، الأعمال المصرفية التجارية أو ما يعادلها.

4- التفرغ التام.

5- أن يكون المتقدم/ المتقدمة سعودي الجنسية.

6- اجتياز الاختبارات الوظيفية واللغة الإنجليزية.

7- اجتياز المقابلات الشخصية.

ودعت الهيئة الراغبين في التقديم ممن تنطبق عليهم الشروط المذكورة إلى الدخول على رابط التوظيف عن طريق الموقع الإلكتروني: ( هنا ) ، والتقديم على الوظائف المعلنة، مع العلم بأنه يوجد في الموقع خطوات إنشاء الحساب والتقديم على الوظائف، كما أن آخر يوم للتقديم على هذه الوظائف سيكون الأربعاء الموافق 19-2-2017م.