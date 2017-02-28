بشعار “يداً بيد للوقاية من المخاطر” المملكة تحتفل بيوم الدفاع المدني العالمي

المواطن – الرياض

بناء على توجيهات نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز تنطلق غداً الأربعاء برعاية أصحاب السمو الملكي أمراء المناطق فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني 2017م تحت شعار ” يداً بيد للوقاية من المخاطر ” بباقة كبيرة من الفعاليات ، لتعزيز الاستفادة من وسائل الإعلام في نشر ثقافة السلامة والتوعية الوقائية ضد كافة الأخطار لدعم برامج وخطط التنمية الوطنية.

وأوضح مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبد الله العمرو، أن مشاركة المملكة العربية السعودية دول العالم في فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني هذا العام تجسد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ يحفظه الله ـ على تطوير قدرات الدفاع المدني لأداء مهامه الوطنية والإنسانية في الحفاظ على مكتسبات الوطن وسلامة أبنائه والمقيمين على أرضه.

وعبر الفريق العمرو عن الامتنان والتقدير لنائب خادم الحرمين الشريفين لما يوليه من دعم واهتمام بتطوير وتحديث قدرات الدفاع المدني وتوسيع خدماته لتشمل كل أرجاء المملكة, وتوجيهاته الكريمة بضرورة الاستفادة من فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني هذا العام في تعزيز القدرة للدفاع المدني في مجال نشر ثقافة السلامة بين كافة أطياف المجتمع السعودي ودعوته لكافة إمارات المناطق بالمشاركة في فعاليات الاحتفال بهذه المناسبة تحقيقاً لشعار اليوم العالمي للدفاع المدني “يداً بيد للوقاية من المخاطر” .

وأشاد بالدور الذي تقوم به وسائل الإعلام لدعم جهود الدفاع المدني ومتابعة فعاليات الاحتفال بهذه المناسبة لتوسيع نطاق الاستفادة منها في نشر ثقافة السلامة بين كافة مكونات المجتمع وختم الفريق العمرو بالتعبير عن شكره لأصحاب السمو الملكي أمراء المناطق لدعمهم لفعاليات الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني هذا العام وحرصهم على الاستفادة منها في تنمية الوعي لدى كل أبناء المجتمع باشتراطات السلامه ذات العلاقة بأعمال الدفاع المدني ومسؤوليتهم في الحفاظ عليها والالتزام بها .

هذا وستقيم جميع مديريات وإدارات الدفاع المدني في كافة مناطق المملكة فعاليات متنوعة و معارض توعوية وعدداً من المحاضرات التوعوية والندوات وورش العمل والزيارات الميدانية للمؤسسات التعليمية والأكاديمية والمدن الصناعية ومؤسسات القطاع الحكومي والأهلي ودور الرعاية الاجتماعية ومؤسسات العمل التطوعي والخيري، وأركان التوعية في المراكز التجارية الكبرى في جميع مدن المملكة ومعارض لآليات الدفاع المدني، وعروضاً فنية تفاعلية للأطفال، ونماذج لجهود الدفاع المدني في استثمار تقنية المعلومات ووسائط الإعلام الجديد في الارتقاء بجودة خدماته والتواصل المباشر مع المواطنين والمقيمين وإيصال الرسائل التوعوية للوقاية من كافة المخاطر، وذلك من خلال عروض ميدانيه و فقرات يشارك فيها الجمهور إلى جانب إصدار وتوزيع عدد كبير من المطبوعات التوعوية بمتطلبات السلامة في المنشآت الصناعية والتجارية والخدمية وتنفيذ زيارات لتوعية الطلاب في المدارس والجامعات،وتقديم الهدايا التوعوية التي تحمل إرشادات للوقاية من المخاطر للمشاركين في الفعاليات .

بالاضافة الى الأنشطة التوعوية ستبث عبر وسائل الإعلام المحلية وشبكات التواصل الاجتماعي والتي تقدم كافة المعلومات والإرشادات عن مخالفات اشتراطات السلامة وما قد يترتب عليها من أخطار, ودور الفرد في توخي السلامة واتباع إجراءات وأنظمة السلامة في أماكن العمل على اختلاف أنشطتها والإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات تخل بفاعلية هذه الأنظمة أو تحول دون الاستفادة منها في حالات الطوارئ .