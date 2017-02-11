بعدسة “المواطن” .. “روضة خريم” وجهة الشتاء لسكان الرياض

بعدسة “المواطن” .. “روضة خريم” وجهة الشتاء لسكان الرياض

2017/02/11
الساعة 10:45 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
870
0
طباعة
روضة خريم ‫(121542703)‬ ‫‬
المواطن - الرياض : تصوير - محمد القبع

وثّقت عدسة “المواطن” مساء اليوم، السبت، روضة خريم التي تعتبر واحدة من أجمل المتنزهات في المملكة، إن لم تكن أروعها على الإطلاق.
وشهدت روضة خريم فرحة من زوارها الذين أتوا لها ليتمتعوا بأجوائها الجميلة، خاصةً وأنها تبعد عن مدينة الرياض نحو 100 كيلومتر إلى شمال شرق العاصمة الرياض، وتتبع لمحافظة “رماح”.

روضة خريم ‫(121542694)‬ ‫‬
وبيّنت الصور حضورًا مكثفًا من الزوار، خاصةً الأطفال الذين حضروا للّعب والتنزّه مع ذويهم، وأيضًا التقاط الصور التذكارية لما تتميّز به من جمالٍ واتساع على الطرف الجنوبي الغربي من صحراء الدهناء ذات الطبيعة الرملية، حيث تصب في أوديةٍ متعددة، وأشهرها: وادي غيلانة، والخويشين، ووثيلان، والثمامة، وتحوي أشجار السدر والطلح المعمرة، بالإضافة إلى نباتات موسمية، وتضم أنواع مشهورة من الزهور يعرفها أهل المنطقة مثل: قيصوم، وسليح، وقرنا، وقريص، وصفار، وقحويان، وخزامى، وحماض.

روضة خريم ‫(121542696)‬ ‫‬
وما جذب الزوار أكثر هو ما تمتاز به عن بقية المناطق المجاورة لها بوفرة الغطاء النباتي فيها وكثافته وتنوعه، حيث يقدّر عدد أنواع النباتات الفطرية فيها بنحو 132 نوعًا، فيما تنمو فيها نباتات محمية من أهمها الأرطى، والسدر، والسلم، والطلح، والعشر، والعوسج، والثمام، والرمث، والشبرم، والشيح، والقيصوم، والخبيز، والرشاد، والقطينة، والمكر، والنصى، والحميض، والحنوة، والحوى، والحوذان، والربلة.

روضة خريم ‫(121542697)‬ ‫‬ روضة خريم ‫(121542698)‬ ‫‬ روضة خريم ‫(121542699)‬ ‫‬ روضة خريم ‫(121542700)‬ ‫‬ روضة خريم ‫(121542701)‬ ‫‬ روضة خريم ‫(121542702)‬ ‫‬ روضة خريم ‫(121542704)‬ ‫‬ روضة خريم ‫(121542705)‬ ‫‬ روضة خريم ‫(121542706)‬ ‫‬ روضة خريم ‫(121542707)‬ ‫‬ روضة خريم ‫(121542708)‬ ‫‬ روضة خريم ‫(121542709)‬ ‫‬ روضة خريم ‫(121542710)‬ ‫‬ روضة خريم ‫(121542711)‬ ‫‬ روضة خريم ‫(121542713)‬ ‫‬ روضة خريم ‫(121542714)‬ ‫‬ روضة خريم ‫(121542715)‬ ‫‬ روضة خريم ‫(121542716)‬ ‫‬

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

بالصور.. “شباب البكيرية” تستضيف اجتماع مجلس القصيم

استضافت لجنة شباب محافظة البكيرية ظهر اليوم، السبت،