بعدسة “المواطن” .. “روضة خريم” وجهة الشتاء لسكان الرياض

المواطن - الرياض : تصوير - محمد القبع

وثّقت عدسة “المواطن” مساء اليوم، السبت، روضة خريم التي تعتبر واحدة من أجمل المتنزهات في المملكة، إن لم تكن أروعها على الإطلاق.

وشهدت روضة خريم فرحة من زوارها الذين أتوا لها ليتمتعوا بأجوائها الجميلة، خاصةً وأنها تبعد عن مدينة الرياض نحو 100 كيلومتر إلى شمال شرق العاصمة الرياض، وتتبع لمحافظة “رماح”.



وبيّنت الصور حضورًا مكثفًا من الزوار، خاصةً الأطفال الذين حضروا للّعب والتنزّه مع ذويهم، وأيضًا التقاط الصور التذكارية لما تتميّز به من جمالٍ واتساع على الطرف الجنوبي الغربي من صحراء الدهناء ذات الطبيعة الرملية، حيث تصب في أوديةٍ متعددة، وأشهرها: وادي غيلانة، والخويشين، ووثيلان، والثمامة، وتحوي أشجار السدر والطلح المعمرة، بالإضافة إلى نباتات موسمية، وتضم أنواع مشهورة من الزهور يعرفها أهل المنطقة مثل: قيصوم، وسليح، وقرنا، وقريص، وصفار، وقحويان، وخزامى، وحماض.



وما جذب الزوار أكثر هو ما تمتاز به عن بقية المناطق المجاورة لها بوفرة الغطاء النباتي فيها وكثافته وتنوعه، حيث يقدّر عدد أنواع النباتات الفطرية فيها بنحو 132 نوعًا، فيما تنمو فيها نباتات محمية من أهمها الأرطى، والسدر، والسلم، والطلح، والعشر، والعوسج، والثمام، والرمث، والشبرم، والشيح، والقيصوم، والخبيز، والرشاد، والقطينة، والمكر، والنصى، والحميض، والحنوة، والحوى، والحوذان، والربلة.