بعد التأهل في كأس الملك.. مدرب النصر: هذا أكثر ما أسعدني !

المواطن ـ محمد سلام



تابعت صحيفة “ المواطن ” تصريحات المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي النصر، والتي جاءت عقب فوز فريقه على النهضة بهدفين دون رد في دور الستة عشر من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، ليتأهل العالمي لدور الثمانية ويلعب مع الهلال يوم 2 أبريل المقبل.

وقال كارتيرون عقب نهاية اللقاء: “مباراة اليوم هي مباراة كأس تقليدية.. الخصم كان منظماً وأعطى لياقياً أفضل ما لديه.. لم يُعطنا النهضة أي مساحات لمدة ساعة.. بعدها استطعنا خلق مساحات وفرص واستطعنا الفوز”.

وتابع: “مباراة كأس، الأهم دائماً فيها الفوز والنتيجة، لم تكن أفضل مباراة لنا.. لكن أعجبتني بالمباراة روح الفريق، وأتمنى أن تستمر دائماً”.

وعن أكثر ما أسعده في المباراة، أوضح: “أكثر ما أسعدني في المباراة هم “الجواكر” حينما لعبوا صنعوا الفَرْق.. وهم البدلاء.. شاركوا وأوجدوا الفرص وساعدوا زملاءهم”، وزاد المدرب: “أشكر جماهير النصر المتواجدة اليوم.. في المباريات التي لا يكون الفريق فيها جيد الجماهير هي من تبقي الفريق صامداً وقوياً وتصنع الفرق”.

وأضاف: “في نهاية الأمر نحن الآن ننافس على جميع البطولات.. لدينا الكثير لنقدمه لإسعاد الجماهير، لكننا نطالبهم بالحضور والدعم والمساندة”، مختتما بقوله: “نايف هزازي كان غائباً لفترة طويلة.. المباراة الماضية سجل.. وهذه المباراة سجل هدفين وهذا ما يكفيني وما يسعدني”.