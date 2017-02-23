بعد التأهل في كأس الملك.. مدرب النصر: هذا أكثر ما أسعدني !

وقال كارتيرون عقب نهاية اللقاء: “مباراة اليوم هي مباراة كأس تقليدية.. الخصم كان منظماً وأعطى لياقياً أفضل ما لديه.. لم يُعطنا النهضة أي مساحات لمدة ساعة.. بعدها استطعنا خلق مساحات وفرص واستطعنا الفوز”.
وتابع: “مباراة كأس، الأهم دائماً فيها الفوز والنتيجة، لم تكن أفضل مباراة لنا.. لكن أعجبتني بالمباراة روح الفريق، وأتمنى أن تستمر دائماً”.
وعن أكثر ما أسعده في المباراة، أوضح: “أكثر ما أسعدني في المباراة هم “الجواكر” حينما لعبوا صنعوا الفَرْق.. وهم البدلاء.. شاركوا وأوجدوا الفرص وساعدوا زملاءهم”، وزاد المدرب: “أشكر جماهير النصر المتواجدة اليوم.. في المباريات التي لا يكون الفريق فيها جيد الجماهير هي من تبقي الفريق صامداً وقوياً وتصنع الفرق”.
وأضاف: “في نهاية الأمر نحن الآن ننافس على جميع البطولات.. لدينا الكثير لنقدمه لإسعاد الجماهير، لكننا نطالبهم بالحضور والدعم والمساندة”، مختتما بقوله: “نايف هزازي كان غائباً لفترة طويلة.. المباراة الماضية سجل.. وهذه المباراة سجل هدفين وهذا ما يكفيني وما يسعدني”.