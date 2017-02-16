بعد #القبض_على_١٨_داعشي تعرف على الأشقاء الدواعش

المواطن - وليد الفهمي - جدة

كشف البيان الذي أعلنت عنه وزارة الداخلية، مساء اليوم، تفاصيل موسعة حول إحباط المخططات الإرهابية في عدد من مناطق المملكة الأربع والذي استغرق 5 أيام.

وأشار البيان إلى أنه تم القبض، حتى ساعة نشر البيان، على (18) شخصاً، منهم اثنان من الجنسية اليمنية، وآخر سوداني الجنسية، والبقية من الجنسية السعودية وتمت الإحاطة بهم في كل من منطقة (مكة المكرمة – المدينة المنورة – الرياض – القصيم).

واتضح من القائمة المعلنة عن وجود أشقاء اعتنقوا الفكر الإرهابي وأصبحوا تحت مظلتها، وانغمسوا في الفكر الضال.

وكشفت الصور التي عرضتها الداخلية، والتي توضح المقبوض عليهم، أسماء كل من: إبراهيم صالح سعيد الزهراني وشقيقه سعيد صالح سعيد الزهراني، وأيضاً معجل إبراهيم عبدالرحمن الفوزان وسليمان إبراهيم عبدالرحمن الفوزان.

الجدير بالذكر أن الداخلية استطاعت في عدد كبير من العمليات الاستباقية كشف وجود أشقاء اعتنقوا الفكر الإرهابي.