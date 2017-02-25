بعد #انت_سعودي_ماعنا_وظيفه_لك.. متحدث العمل: جارٍ عمل اللازم

المواطن _ وليد الفهمي _ جدة

تداول عدد كبير من مغردي ونشطاء مواقع التواصل مقطع فيديو وثقه أحد المواطنين السعوديين وهو يتحدث إلى أحد المقيمين طالباً منه وظيفة.

وقال المقيم الأجنبي الذي يعمل مدير شؤون الموظفين بأحد المستشفيات المشهورة بالأحساء إنه لا تتوافر وظائف بالوقت الحالي وسوف يتم التواصل مع موثق المقطع في أقرب وقت ممكن.

وحاول المقيم تبرير الإجابة حول سؤال المواطن له حول كيفية توظيف مقيم أجنبي كحارس أمن بالمستشفى ليرد بقوله: “إذا اشتغل ليش ما بيساعد” وهو ما يعد مخالفة واضحة وصريحة لأنظمة وزارة العمل كونها مهن مقصورة على السعوديين فقط.

هذا وقد تفاعل المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل مؤكداً أنه سوف يتم اتخاذ الإجراء اللازم.