بعد انفراد “المواطن” ونفي الصحة .. قرارات في 8 مديريات تؤكد تكليف أطباء أجانب لإدارة المراكز الصحية

المواطن – أحمد المسعود – الرياض

تسببت تغريدة لوزارة الصحة على “تويتر” – أعلنت خلالها أنه لا صحة لما يتم تداوله بقيام مديريات الشؤون الصحية باستبدال السعوديين بأطباء أجانب للعمل كمديرين للمراكز الصحية في مختلف المناطق والمحافظات – في إثارة المواطنين نظراً لعدم مصداقيتها باعتبار أن غالبية مديريات الشؤون الصحية في مختلف المناطق بدأت في تنفيذ القرار الصادر من نائب وزير الصحة حمد الضويلع – تحتفظ “المواطن” برقمه وتاريخه – المتضمن تكليف أطباء بإدارة المراكز الصحية بدلاً من السعوديين الذين لم يجتازوا الاختبارات على مستوى المملكة ورسب منهم 80% .

وأكد بعض مديري المراكز لـ”المواطن” أن الامتحانات التي أجريت لا تتوافق مع الواقع الموجود في المراكز الصحية، خصوصاً في ظل عدم وجود سياسات واضحة للعمل في المراكز الصحية ، لافتين إلى أن الاختبارات تعجيزية وركزت على النظريات بعيداً عن الخبرات والواقع المطبق من قبل المراكز الصحية.

وأضاف مديرو المراكز الصحية المستبعدون لـ ” المواطن ” أن ما يثير الاستغراب عمل الوزارة باستبعادهم بحجة عدم النجاح في الاختبارات وقامت بتكليف أطباء أجانب من جنسيات تشكل الأغلب عربية، في مواقعهم بدون إجراء أي اختبارات للأطباء الأجانب أنفسهم وهو ما يثير الضحك والسخرية.

وأشار مديرو المراكز الصحية المعفيون إلى أن الكثير من مديري المراكز من أصحاب المؤهلات والخبرات المتراكمة وبعضهم على مراتب عالية، مستغربين نفي وزارة الصحة لمثل هذه الأخبار بالرغم من أن الأمر واقع فعلي وتم التطبيق في العديد من مناطق المملكة، مؤكدين في ذات الوقت أن نفي وزارة الصحة لهذا الخبر سيشكك المواطنين مستقبلاً في جميع الأخبار التي تصدر عن طريق وزارة الصحة ولن يتم تصديقها مادامت الوزارة لم تصدق مع منسوبيها فكيف بالمرضى؟!

وتحتفظ ” المواطن ” بقرارات تكليف أطباء أجانب للعمل مديرين للمراكز الصحية بدلاً من السعوديين في المناطق التالية: الجوف – حائل – الحدود الشمالية – المدينة المنورة –نجران – القصيم – الطائف – حفر الباطن.

وكانت ” المواطن ” انفردت قبل 25 يوماً بسبقها الصحفي بامتلاك المعلومة الخاصة باستبدال المواطنين بأجانب لإدارة المراكز الصحية بالمملكة بحجة عدم كفاءة المديرين السعوديين! ، بعد أن كشف مصدر خاص أن العديد من مديريات الشؤون الصحية ببعض مناطق المملكة شرعت بإسناد وظيفة “مدير مركز صحي” لأطباء سعوديين وأجانب؛ بحجة عدم نجاح مديري المراكز الصحية في الاختبارات التي أجرتها الوزارة، بالرغم من أن بعضهم من خريجي الإدارة الصحية أو فنيون أو إداريون على مراتب مختلفة، تصل في بعض الحالات إلى المرتبة العاشرة.