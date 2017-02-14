بعد بيان الأهلي.. القرشي: مدوا أيديكم لمنافسة شريفة

المواطن ـ محمد سلام



علَّق الكاتب الرياضي سامي القرشي على البيان الذي أصدرته إدارة النادي الأهلي، والذي ينتقد فيه الأخطاءَ التحكيمية التي حدثت في الفترة الماضية، حيث قال: “من الآخر لا يوجد ثقة في الحكم المحلي البيان ولأنه رسمي ذكر أن عدم الثقة في القدرات والحقيقة أن عدم الثقة في القدرات وفي التعليمات! “.

وأضاف عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: ليس مصادفة أن يذكر البيان أن مرعي كان مساعد لويب (ومرجعيتهما الهيئة) وهو تأكيد أن الأهلي يستفسر عن ولاء مرعي هل هو للاتحاد أم للهيئة! “، مختتما بقوله: “بيان الأهلي يقول مدوا أيديكم لمنافسة شريفة وإن انتصرتم سنبارك لكم”.

وكانت إدارة الأهلي قد أبدت رغبتها بتكليف حكام أجانب لجميع اللقاءات القادمة للفريق الكروي الأول في جميع البطولات التي يشارك فيها الفريق وهي الدوري وكأس الملك وجاء نص البيان كالتالي:

كنا قد وضحنا موقف النادي الأهلي من التحكيم المحلي في عدة أحداث سابقة ليس تشكيكاً في أمانة الحكم المحلي إنما في قدراته مع كامل الاحترام لشخصياتهم، لذلك فإن إدارة النادي تؤكد رغبتها بتكليف حكام أجانب لجميع اللقاءات القادمة للفريق الكروي الأول في مسابقة دوري جميل للمحترفين وعددها ثمانية مباريات وما تبقى من مباريات في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين على أن يكونوا ذوي كفاءة عالية وستتكفل إدارة النادي بتكاليف الحكام الأجانب سواءً في جدة أو خارجها وذلك تحقيقاً لأبسط مستويات العدالة للمنافسات المحلية.

هذا ونتمنى من لجنة التحكيم تطوير الحكم المحلي بكافة الطرق بما يتناسب مع قوة المنافسة المحلية، وبما يحقق تطويراً للتحكيم المحلي وفق تأهيل شامل وانتدابات خارجية للوصول للهدف المنشود وذلك بقيادة رئيس لجنة الحكام المكلف مرعي العواجي المساعد السابق للإنجليزي هاورد ويب رئيس دائرة التحكيم السابقة.