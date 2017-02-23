بعد تحديث الواتس اب .. خبير تقنية يقدم لك هذه النصيحة الذهبية

المواطن – الرياض

أعلنت شركة واتس آب أنها تستعد في الوقت الحالي لإطلاق تحديث جديد وهام خاص بتحديثات الحالة، عبر أنظمة أندرويد وiOS، ويعد التحديث الجديد من أهم تحديثات واتس آب الأخيرة.

ويسمح التحديث الجديد لكافة المستخدمين بالقيام بالتقاط فيديو أو صورة وذلك من خلال النقر على زر خاص متواجد داخل البرنامج، أو القيام باختيار أي فيديو أو صورة متحركة أو ثابتة داخل التطبيق.

كما يتيح التحديث الجديد داخل البرنامج إمكانية مشاركة الصور والفيديوهات كتحديث للحالة الشخصية للمستخدم.

وفي هذا السياق أوصى عبدالعزيز الحمادي، خبير التقنية، عبر حسابه على “تويتر” بأنه بالإمكان تخصيص من يشاهد المحتوى الذي يتم نشره، بحيث تقوم باستبعاد من يستطيع مشاهدة الستوري عبر خيار “الخصوصية” أعلى التطبيق.

ويأتي ذلك كنوع من أنواع الأمان والحفاظ على خصوصية المستخدمين، ومنع الغرباء من الاطلاع عليها.