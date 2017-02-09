بعد ترامب الرأس المقطوع يطال ميركل!

المواطن – وكالات

وضعت النسخة الألمانية من مجلة “شارلفي ابدو” على غلافها رسماً للمستشارة أنغيلا ميركل حاملة رأس مارتين شولتس، المرشح الثاني في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وظهرت المستشارة الألمانية، على غلاف المجلة الساخرة المثيرة للجدل وهي تحمل رأساً بيد وسكيناً باليد الأخرى، وبالقرب وضع نموذج مصغر لغلاف مجلة ” Der Spiegel” الذي ظهر في وقت سابق وعليه رسم للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يحمل رأس تمثال الحرية المقطوع.

وحمل غلاف المجلة الساخرة تعليقاً يقول: “قراء شبيغل خارج طورهم”، فيما كتبت صحيفة “Bild” نقلاً عن هيئة تحرير النسخة الألمانية للمجلة إن التعليق كان “لفتة احترام للزملاء في هامبورغ”، المكان الذي تصدر منه مجلة دير شبيغل.

وكانت مجلة “Der Spiegel” الألمانية اليومية قد نشرت رسماً ساخراً على غلافها في 4 فبراير، وانتقد كليمنت فيرغين، الكاتب الصحفي في جريدة ” Die Welt “هذا الرسم الساخر، لاحقاً، ونشر مقالة بعنوان “غلاف مجلة شبيغل يحط من قدر الصحافة”.