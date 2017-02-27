بعد تعادل الفتح ولخويا.. الراشد: الدوري أهم

المواطن ـ محمد سلام

أكد رئيس نادي الفتح، أحمد بن راشد الراشد، أن البقاء في دوري جميل هو الأهم للنموذجي خلال الفترة المقبلة، موجها رسالة شكر للجماهير الفتحاوية الوفية على دعمها ومساندتها القوية للفريق في مباراته اليوم أمام لخويا القطري بالجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة الآسيوية، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2 ـ 2.

وأعرب الراشد عن سعادته للمستوى المميز الذي قدمه الفتح أمام لخويا، موضحا أنه كان في طريقه لتحقيق فوزه الأول بدور المجموعات بالبطولة الآسيوية أمام لخويا القطري.

وكان الفتح متقدما في النتيجة بهدفين مقابل هدف، حتى جاءت الدقيقة 88 ليحرز المحترف الكوري الجنوبي نام تاي هي هدف التعادل الثاني للفريق القطري بتسديدة رائعة ومثيرة للإعجاب سكنت الزاوية اليسرى للحارس عبدالله العويشير، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.