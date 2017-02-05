بعد تفجيرات نوت 7.. سامسونج تلجأ لشركة بطاريات أخرى

المواطن - وكالات

قالت تقارير إن شركة سامسونج تجرى مباحثات مع بعض الشركات اليابانية المصنعة للبطاريات لاستخدامها فى هاتف القادم جلاكسى S8، وذلك على أعقاب المشكلة الكبيرة التى أضرت بالشركة بعد انفجار هاتف نوت 7 الناتج عن بعض مشاكل البطاريات.

وبحسب موقع phonearena الهندى، قيل إن سامسونج تجرى محادثات مع شركة Murata Manufacturing اليابانية للاعتماد عليها بدلا من شركة Amperex Technology الصينية المصنعة للبطاريات.

وتعتبر شركة Amperex المورد الثانوى لبطاريات سامسونج جلاكسى نوت 7، إلا أن الشركة الكورية القت عليها اللوم فى تقديم بطاريات خاطئة، وهو ما يفسر السبب وراء سعى سامسونج لمورد جديد للبطاريات، أما المورد الرئيسى لبطاريات سامسونج فهى شقيقتها Samsung SDI والتى من المنتظر أن تحاول تجنب كافة الأخطاء التى حدثت فى البطاريات الخاصة بهاتف نوت 7 وكافة المشاكل التى واجهتها.