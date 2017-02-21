بعد توقيع عوض خميس مع النصر.. الدويش يفتح النار: “عليه العوض في هؤلاء”!

المواطن ـ محمد سلام

استنكر الكاتب الرياضي، محمد الدويش، التعامل الإعلامي الذي صاحب قضية لاعب نادي النصر، عوض خميس، وتوقيعه مع نادي الهلال، مستغلًا دخوله الفترة من عقده مع العالمي، ثم تراجع اللاعب من جديد، وتوقيعه لعقدٍ جديد مع النصر لمدة 3 سنوات بعد الاتفاق على جميع الأمور المالية.

وتحدث الدويش -في تغريدات متتالية عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”- عن تعامل بعض الإعلاميين مع عوض خميس، وانتقاده بعد التوقيع مع الهلال، ثم التصفيق له ومدح إدارة النصر التي نجحت في تجديد عقده.

وقال: “اشتموا (عوض).. صفقوا لـ (عوض).. امدحوني وأنا أفرط في (عوض).. امدحوني وأنا أرجّع (عوض).. عليه العوض ومنه العوض في هيك إعلاميين!”.

وأضاف: “إذا كان توقيع النصر مع عوض خميس قانوني، فهو مجرد تصحيح غلطة.. من فرّط به، صحّح غلطته فرجّعه.. من طبّلوا للغلطة وأهانوا اللاعب، كيف يتراجعون؟”.

واختتم بقوله: “ماذا لو تراجع محمد العويس عن عقده مع الأهلي ومدّد عقده مع الشباب؟ هل سيظل رأي الأهلاويين والنصراويين كما هو رأيهم بما حدث مع عوض خميس؟”.