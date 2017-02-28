بقرار وزير البلديات .. نايف بن سعيدان أمينًا لمنطقة تبوك

المواطن ـ تبوك:

كلّف وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، رئيس بلدية محافظة حفر الباطن السابق الأستاذ نايف بن مناحي بن سعيدان، بالعمل أميناً لمنطقة تبوك.

ويأتي القرار في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى الاستفادة من الخبرات الوطنية المؤهلة في الأمانات والبلديات كافة، وتطوير مختلف أعمالها وخدماتها، عبر بحث آليات واحتياجات التطوير، حسب ما تقتضيه المصلحة العامة.

من جانبه، أعرب الأستاذ نايف بن سعيدان عن خالص شكره وتقديره لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية، على هذه الثقة الغالية، ودعم معاليه لكل ما من شأنه الارتقاء بالخدمات البلدية في مناطق ومحافظات المملكة كافة.